В Новороссийске осудили руководителей финансовой пирамиды. Они присвоили 226 млн рублей вкладчиков

Суд установил , что в 2013 году Алеврос и Святова были председателем правления и директором кредитно-потребительского кооператива «Народное достояние». Они заключали с гражданами договоры передачи личных сбережений, благодаря чему систематически получали прибыль от пользования денежными средствами.

16 мая Октябрьский райсуд Новороссийска огласил приговор в отношении Роксаны Алеврос и Екатерины Святовой. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Инвесторам обещали доходность от 13 % до 36 % годовых в зависимости от суммы внесенных ими в кооператив денежных средств. В Новороссийске и Анапе были арендованы благоустроенные офисы, проводилась активная рекламная компания. Вкладчиков убеждали, что все средства застрахованы и обеспечены залогом.

За счет средств, поступающих от вновь привлеченных граждан, некоторые пайщики получали частичные выплаты под видом процентов. Всего вкладчиками КПК «Народное достояние» стали 360 человек. Они внесли на счета организации более 226 миллионов рублей.

В 2018 году офисы кооператива закрыли. Деньги пайщикам не вернули.

В ходе заседания подсудимые виновными себя не признали. Однако суд счел их вину доказанной. Основательниц финансовой пирамиды отправили в тюрьму на четыре с половиной года каждую (максимальный срок лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет). Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.