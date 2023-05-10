В Краснодаре осудили жительницу Иркутской области за кражу ювелирных украшений на 8 млн рублей
Сотрудница магазина в Краснодаре подменила ювелирные изделия на поддельные
Краснодарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Иркутской области. Он признал ее виновной в хищении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
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По данным следствия, в августе 2021 года девушка разместила свое резюме на сайте. На ее объявление откликнулся мужчина и предложил работу. Подсудимая должна была приехать в Челябинск и научиться разбираться в ювелирных изделиях. Там она прошла стажировку.
После обучения в апреле 2022 года жительница Иркутска направилась в Краснодар и устроилась в магазин «Kosh you» в ТЦ «СБС». Проработав там месяц, девушка по инструкции сообщника подменила ювелирные изделия на поддельные. Настоящие драгоценности она вынесла и передала их курьеру. После подсудимая вылетела в Москву, пришла в отдел полиции и созналась в преступлении.
Суд признал девушку виновной и назначил три года колонии общего режима. С осужденной также взыскали материальный ущерб в размере 8,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщали ранее Юга.ру, у краснодарца украли 15 млн рублей из багажника машины.