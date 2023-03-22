Дальний западный обход в Краснодаре планируют открыть летом

Этим летом в Краснодаре откроют Дальний западный обход. Движение запустят на полгода раньше срока, сообщили в «Автодоре».

Обход позволит сократить время в пути на море. Быстрее доехать до курортов станет возможно благодаря дороге первой технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин добавил, что дорога уже заасфальтирована на 90%. Также на 95% завершено устройство земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. На объекте работают 850 человек.