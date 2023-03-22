Дальний западный обход в Краснодаре планируют открыть летом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Дорога уже почти полностью заасфальтирована

Этим летом в Краснодаре откроют Дальний западный обход. Движение запустят на полгода раньше срока, сообщили в «Автодоре».

Обход позволит сократить время в пути на море. Быстрее доехать до курортов станет возможно благодаря дороге первой технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин добавил, что дорога уже заасфальтирована на 90%. Также на 95% завершено устройство земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. На объекте работают 850 человек.

  • © Изображение ГК «Автодор»
    © Изображение ГК «Автодор»

Как писали Юга.ру, протяженность дороги составит 51,2 километра. Дальний западный обход пройдет около станицы Марьянской, обогнет хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. Дорога выйдет к М-4 «Дон» в районе Динской. Трассу строят с целью разгрузить Краснодар от транзитного транспорта и сократить путь к Черному морю. 

Построить дорогу решили еще в 2016 году. Начать строить участок хотели в 2018 году, но работы перенесли на год. В июне 2019-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью. Весной 2020 года на месте будущей трассы начали археологические раскопки и нашли древние погребения, самому старому из них 5 тыс. лет.

дорога на курорт Дороги Краснодар Строительство

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