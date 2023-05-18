В Белореченске открылся необычный офис Альфа-Банка
Альфа-Банк открыл первый фиджитал-офис в Белореченске и 280-й по счету в России
Новое отделение открылось на улице Ленина, 145 — в самом центре, недалеко от автовокзала, среди кафе и небольших торговых предприятий. Белореченск стал восьмым городом присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае.
Фиджитал-офис не похож на классическое отделение банка — пространство в свободной планировке больше напоминает коворкинг или уютное кафе с удобными мягкими креслами и круглыми столиками.
Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов, громоздких принтеров, рекламных плакатов и листовок. О том, что это Альфа-Банк, напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников.
Фиджитал (phygital = physical + digital) — это микс цифровых решений и человеческого общения. В фиджитал-офисе все вопросы решаются прямо в приложении смартфона — быстро, без бумаг и ожидания номера окошка на табло. В то же время вы не «брошены» наедине с технологиями и можете пообщаться со специалистом в приятной обстановке.
Кофе, библиотека и умные камеры:
«Альфа занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Краснодарского края. Открытие офиса банка в Белореченске стало логичным шагом развития нашей сети отделений. Мы уже работаем в городе с компаниями среднего и малого бизнеса удаленно, здесь много и наших клиентов-физических лиц. Жителям Белореченска доступны самые популярные продукты банка — бесплатная Альфа-карта с суперкэшбэком и легендарная кредитная карта с льготным периодом 365 дней. Для предпринимателей — гибкие, индивидуальные тарифы расчетного обслуживания и выгодные кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Антон Кузнецов.
Ранее Юга.ру рассказывали, чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара.