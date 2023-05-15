Краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира

Краснодарский край, В мире

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  • © Кадр из видео youtu.be/RBSQQ9pfSGU
    © Кадр из видео youtu.be/RBSQQ9pfSGU

Чемпионат мира проходил в Ташкенте

Краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу. Спортсмен является пятым боксером в российской истории, которому удалось дважды завоевать золото чемпионата, сообщил «Матч ТВ».

В финальном бою Гаджимагомедов победил итальянца Азиза Аббеса Мухийдина в весовой категории до 92 кг. Соревнования прошли 14 мая в Ташкенте.

Ранее боксер завоевал этот титул в 2019 на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге. Также 26-летний боксер является серебряным призером олимпиады в Токио, четырехкратным чемпионом страны и чемпионом Европы. 

Как писали Юга.ру, весной анапская спортсменка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль чемпионата мира по боксу.

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