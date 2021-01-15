Первомайский районный суд окончил рассмотрение уголовного дела против 33-летней жительницы Краснодара. Из приговора следует, что с 2011 по 2019 год девять человек, включая ее, создали преступное сообщество под видом кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Содружество». Организация действовала по типу финансовой пирамиды и имела офисы более чем в 20 районах края.

Жители региона вкладывали деньги, рассчитывая получить прибыль от процентов. Также им обещали выплату страховок в случае банкротства и ликвидации юридического лица. Между тем, организаторы сообщества похищали деньги вкладчиков. Таким образом им удалось похитить более 1,5 млрд рублей. В 2019 году кооператив прекратил свою деятельность, а на директора Александра Богомаза завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Потерпевшими по делу признали более 2 тыс. человек.

15 января 2021 года суд вынес приговор одной из организаторов КПК, ее обвиняли в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 210 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере; участие в преступном сообществе лицом с использованием служебного положения). Женщине с учетом досудебного соглашения назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.