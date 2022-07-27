27 июля МВД РФ сообщило о задержании Анны Сериковой, руководившей пирамидой Finiko в Краснодарском крае и Ростовской области

Полиция подозревает женщину в мошенничестве более чем на $5 млн. Ее обвинили по статье 210 часть 1 УК РФ (руководство подразделением преступного сообщества). Суд отправил ее под арест.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что Сериковой 45 лет, родилась в Ростове-на-Дону. Она возглавляла структурное подразделение преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае. Серикова стала «директором сети» и руководила несколькими «топ-менеджерами». Женщина работала под псевдонимом Тиффани, уточнила Волк.