МВД задержало главу финансовой пирамиды Finiko в Краснодарском крае и Ростовской области

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • SIN_9984 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_9984 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 июля МВД РФ сообщило о задержании Анны Сериковой, руководившей пирамидой Finiko в Краснодарском крае и Ростовской области

Полиция подозревает женщину в мошенничестве более чем на $5 млн. Ее обвинили по статье 210 часть 1 УК РФ (руководство подразделением преступного сообщества). Суд отправил ее под арест.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что Сериковой 45 лет, родилась в Ростове-на-Дону. Она возглавляла структурное подразделение преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае. Серикова стала «директором сети» и руководила несколькими «топ-менеджерами». Женщина работала под псевдонимом Тиффани, уточнила Волк.

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Серикова заманивала вкладчиков в пирамиду, проводя онлайн-конференции и вживую выступая в регионах. Для привлечения внимания она демонстрировала имущество, якобы купленное ей на доходы от инвестиций. Мошенницу разыскивали с мая, задержали в июле в Ленинградской области.

В МВД заявили, что пирамида Finiko коснулась жителей большинства регионов РФ и более чем 100 государств. К делу приобщено около 10 тыс. заявлений потерпевших, потерявших более 5 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2021 года в Краснодарском крае собирались судить создательницу финансовой пирамиды, которая обманула людей почти на 300 млн рублей. 18 марта 2022 года в Сочи хотели судить организаторов финансовой пирамиды, похитивших почти 400 млн рублей.

Министерство внутренних дел РФ Мошенничество Финансовые махинации Финансы Экономика

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