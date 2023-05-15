В Геленджике прокуратура приостановила работу дома престарелых из-за нарушений правил пожарной безопасности

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта unsplash.com
    © Фото с сайта unsplash.com

Хозяина пансионата привлекли к ответственности и назначили штраф

Прокуратура Геленджика со специалистами пожнадзора провели проверку в пансионате для пожилых людей. В доме обнаружили ряд нарушений.

В России приняли закон о сопровождаемом проживании:

Там проживали 29 пожилых людей. Пансионат не соответствовал требованиям пожарной безопасности. В связи с этим, прокурор города подал иск о признании деятельности хозяина дома незаконной и запрете работы учреждения до устранения нарушений.

Прокуратура Геленджика привлекла индивидуального предпринимателя к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и оштрафовала на 40 тыс. рублей.

Сейчас деятельность дома престарелых приостановлена. Постояльцы живут в своих семьях.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске снесут несколько аварийных домов.

Геленджик Жилье Пенсионеры Пожароопасность Правосудие Прокуратура Суд

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