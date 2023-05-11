В Новороссийске снесут несколько аварийных домов

Краснодарский край

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  • Заброшенное здание в Новороссийске © Фото Alexander S, unsplash.com
    Заброшенное здание в Новороссийске © Фото Alexander S, unsplash.com

Аукционы на демонтаж зданий разместили на сайте Госзакупок

На улице 2-я Балка в Новороссийске демонтируют ряд аварийных домов. Об этом сообщает «Наша Газета Новороссийск».

Жителей посёлка Южного под Краснодаром выселяют из единственного жилья:

На портале Госзакупок разместили аукционы на демонтаж:

По данным СМИ, в 2013 году там произошло обрушение перекрытия между 1 и 2 этажами. Пострадавших не было. В 2014 году прокуратура через суд добилась переселения жильцов. Межведомственная комиссия администрации Новороссийска признала дом аварийным и подлежащим сносу, однако людей окончательно расселили только в 2018-2019 годах.

В 2020 году мэр Игорь Дяченко поручил снести дома по госпрограмме, но они остались на месте. 

Как сообщали ранее Юга.ру, жителей пятиэтажки в Краснодарском крае 17 апреля эвакуировали из-за лопнувшей трубы котельной.

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