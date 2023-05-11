В Новороссийске снесут несколько аварийных домов
Аукционы на демонтаж зданий разместили на сайте Госзакупок
На улице 2-я Балка в Новороссийске демонтируют ряд аварийных домов. Об этом сообщает «Наша Газета Новороссийск».
Жителей посёлка Южного под Краснодаром выселяют из единственного жилья:
На портале Госзакупок разместили аукционы на демонтаж:
- литеров А и А1 — 5 997 868 руб.,
- литера Б — 216 441 руб.,
- литера Е — 536 907 руб.,
- литера Ж — 506 570 руб.
По данным СМИ, в 2013 году там произошло обрушение перекрытия между 1 и 2 этажами. Пострадавших не было. В 2014 году прокуратура через суд добилась переселения жильцов. Межведомственная комиссия администрации Новороссийска признала дом аварийным и подлежащим сносу, однако людей окончательно расселили только в 2018-2019 годах.
В 2020 году мэр Игорь Дяченко поручил снести дома по госпрограмме, но они остались на месте.
Как сообщали ранее Юга.ру, жителей пятиэтажки в Краснодарском крае 17 апреля эвакуировали из-за лопнувшей трубы котельной.