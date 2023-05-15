В Туапсе включат сирену и проверят громкоговорители

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Проверка системы оповещения запланирована на 17 мая

ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 17 мая проведет плановую проверку локальной системы оповещения. Включат сирены и громкоговорители, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. 

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Проверка начнется в 10:00. Местных жителей просят не паниковать и соблюдать спокойствие.

Как писали Юга.ру, в феврале загорелась туапсинская нефтебаза. В Минобороны сообщили, что там упал беспилотник. Резервуары не затронуло, пострадавших не было. 

Также в ночь на 15 мая около Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2. Местные власти сообщили, что толчок зафиксировали в 4:10 утра. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра и карты землетрясений, толчок зафиксировали в 1:09.

Безопасность Туапсинский район

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