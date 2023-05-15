В Туапсе включат сирену и проверят громкоговорители

Проверка начнется в 10:00. Местных жителей просят не паниковать и соблюдать спокойствие.

Как писали Юга.ру, в феврале загорелась туапсинская нефтебаза. В Минобороны сообщили, что там упал беспилотник. Резервуары не затронуло, пострадавших не было.

Также в ночь на 15 мая около Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2. Местные власти сообщили, что толчок зафиксировали в 4:10 утра. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра и карты землетрясений, толчок зафиксировали в 1:09.