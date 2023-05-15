В Туапсинском районе снова произошло землетрясение

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Подземный толчок произошел на глубине 5 километров

В администрации Туапсинского района сообщили, что по данным геофизической службы «Обнинск», толчок произошел 15 мая в 4:10. Его зафиксировали в километре к югу от Туапсе. Магнитуда составила 3,2, интенсивность — 2 балла.

В соцсетях жители Туапсе пишут, что ощутили толчок в час ночи. Горожане просили власти уточнить, был ли второй толчок в 4:10 или данные от сейсмологов просто поздно поступили. 

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра, землетрясение произошло 15 мая в 1:09 в 2 километрах от Туапсе. Монитор землетрясений также показал, что толчок магнитудой 3,2 произошел в 1:09 на глубине 5 км. 

  • © Скриншот idp-cs.net/ymfull.php?sc=45.033333,38.983333&sz=5&im=ym&w=800&h=600#content-td
    © Скриншот idp-cs.net/ymfull.php?sc=45.033333,38.983333&sz=5&im=ym&w=800&h=600#content-td

При этом геофизическая служба РАН сообщила о подземном толчке 14 мая в 22:09. Магнитуда составила 3,2, а эпицентр зафиксировали на глубине 5 километров. 

Ранее Юга.ру писали, что ночью 13 мая в Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 4.0. Эпицентр находился на глубине 10 км в 75 км к северо-западу от Сочи и 10 км к югу от Туапсе. По данным станции «Обнинска», эпицентр находился не в 10, но в 2-3 км от Туапсе, а магнитуда составила 3.6.

Землетрясения Туапсинский район

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