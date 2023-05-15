В Туапсинском районе снова произошло землетрясение

В администрации Туапсинского района сообщили, что по данным геофизической службы «Обнинск», толчок произошел 15 мая в 4:10. Его зафиксировали в километре к югу от Туапсе. Магнитуда составила 3,2, интенсивность — 2 балла.

В соцсетях жители Туапсе пишут, что ощутили толчок в час ночи. Горожане просили власти уточнить, был ли второй толчок в 4:10 или данные от сейсмологов просто поздно поступили.