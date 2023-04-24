В Анапе, Новороссийске и Геленджике прозвучат сирены

Комплексную проверку систем оповещения проведут в Анапе, Новороссийске и Геленджике

26 апреля в Анапе состоится комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщает официальный портал города-курорта. Позже аналогичные оповещения пояивлись в телеграм-каналах администраций Новроссийска и Геленджика.

Сирены запустят в 10 часов 40 минут. Жителям городов Черноморского побережья края напомнили, что они являются предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!»