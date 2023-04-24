В Анапе, Новороссийске и Геленджике прозвучат сирены

Краснодарский край

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  • Анапа. Панорама Яндекс.Карт © https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_goroda_kurorta_anapa/1003247451/?ll=37.316717%2C44.894512&panorama
    Анапа. Панорама Яндекс.Карт © https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_goroda_kurorta_anapa/1003247451/?ll=37.316717%2C44.894512&panorama

Комплексную проверку систем оповещения проведут в Анапе, Новороссийске и Геленджике

26 апреля в Анапе состоится комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщает официальный портал города-курорта. Позже аналогичные оповещения пояивлись в телеграм-каналах администраций Новроссийска и Геленджика.  

Сирены запустят в 10 часов 40 минут. Жителям городов Черноморского побережья края напомнили, что они являются предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!»

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Услышав сигнал нужно включить на телевизоре один из 10 общероссийских телеканалов (с 1 по 10-й), либо «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей соблюдать спокойствие при работе сирен.

Как ранее рассказывали Юга.ру, 1 марта в Краснодарском крае отменили проверку тревожных сирен. Её решили перенести на неопределенный срок в связи с хакерскими атаками на телеканалы и радиостанции.

Анапа Безопасность МЧС Учения

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