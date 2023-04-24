В Анапе, Новороссийске и Геленджике прозвучат сирены
Комплексную проверку систем оповещения проведут в Анапе, Новороссийске и Геленджике
26 апреля в Анапе состоится комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщает официальный портал города-курорта. Позже аналогичные оповещения пояивлись в телеграм-каналах администраций Новроссийска и Геленджика.
Сирены запустят в 10 часов 40 минут. Жителям городов Черноморского побережья края напомнили, что они являются предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!»
Услышав сигнал нужно включить на телевизоре один из 10 общероссийских телеканалов (с 1 по 10-й), либо «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей соблюдать спокойствие при работе сирен.
Как ранее рассказывали Юга.ру, 1 марта в Краснодарском крае отменили проверку тревожных сирен. Её решили перенести на неопределенный срок в связи с хакерскими атаками на телеканалы и радиостанции.