Прокуратура обнаружила самозахват земель в водоохранной зоне Утриша

Анапская межрайонная прокуратура установила факты самовольного занятия и нецелевого использования земель в Утрише. Участки заняли в водоохранной зоне.

Сейчас сотрудники прокуратуры запросили дополнительные сведения в регистрирующих органах и городской администрации. После получения результатов примут меры прокурорского реагирования.

Ранее Юга.ру писали, что в заповеднике «Утриш» хотят открыть новые туристические маршруты — «Тропа черепахи» по Савиной щели и «Старая дорога».

Также неделю назад стало известно, что на территории природного парка Маркотх в Геленджике незаконно вырубили 887 деревьев. 480 из них занесены в Красную книгу России. Сумма ущерба от вырубки составила 12 млн рублей.