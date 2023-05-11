Прокуратура обнаружила самозахват земель в водоохранной зоне Утриша

Краснодарский край

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  • Малый Утриш © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Малый Утриш © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Площадь участков не уточняется

Анапская межрайонная прокуратура установила факты самовольного занятия и нецелевого использования земель в Утрише. Участки заняли в водоохранной зоне. 

Сейчас сотрудники прокуратуры запросили дополнительные сведения в регистрирующих органах и городской администрации. После получения результатов примут меры прокурорского реагирования.

Ранее Юга.ру писали, что в заповеднике «Утриш» хотят открыть новые туристические маршруты — «Тропа черепахи» по Савиной щели и «Старая дорога». 

Также неделю назад стало известно, что на территории природного парка Маркотх в Геленджике незаконно вырубили 887 деревьев. 480 из них занесены в Красную книгу России. Сумма ущерба от вырубки составила 12 млн рублей.

Анапа Заповедники Прокуратура

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Прокуратура обнаружила самозахват земель в водоохранной зоне Утриша

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