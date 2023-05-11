Краснодарца оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стали посты в телеграме

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре суд вынес решение по административному делу в отношении активиста Виталия Вотановского

Жителя Краснодара привлекли к ответственности за участие в деятельности запрещенной иностранной организации. Об этом сообщает пресс-служба судов края.

В Краснодарском крае оштрафовали 86-летнего архиепископа:

Ленинский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ. По данным суда, мужчина размещал в телеграме материалы организаций, зарегистрированных в Латвии и в Украине. Их деятельность признана нежелательной на территории РФ.

На сайте суда указано, что к ответственности привлекли Виталия Вотановского, в регионе его называют гражданским активистом, мужчина ведет канал в телеграме, где выкладывал фото и видео захоронений погибших участников СВО. Ранее Юга.ру писали, что Вотановский покинул Россию. На заседание фигурант дела не пришел. Он представил письменные объяснения и воспользовался помощью адвоката.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае суд отказался привлечь Юрия Дудя* к делу Дерипаски против Тинькова.

*  — Минюст РФ признал журналиста Юрия Дудя иностранным агентом

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