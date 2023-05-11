Краснодарца оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стали посты в телеграме

Ленинский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ. По данным суда, мужчина размещал в телеграме материалы организаций, зарегистрированных в Латвии и в Украине. Их деятельность признана нежелательной на территории РФ.



На сайте суда указано, что к ответственности привлекли Виталия Вотановского, в регионе его называют гражданским активистом, мужчина ведет канал в телеграме, где выкладывал фото и видео захоронений погибших участников СВО. Ранее Юга.ру писали, что Вотановский покинул Россию. На заседание фигурант дела не пришел. Он представил письменные объяснения и воспользовался помощью адвоката.



Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 10 тыс. рублей.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае суд отказался привлечь Юрия Дудя* к делу Дерипаски против Тинькова.