В Краснодарском крае суд отказался привлечь Юрия Дудя* к делу Дерипаски против Тинькова

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Усть-Лабинский районный суд отложил на 15 мая рассмотрение иска Олега Дерипаски к Олегу Тинькову о взыскании 2 млрд рублей

Суд Усть-Лабинска отложил рассмотрение иска к Олегу Тинькову и компании Meta** о взыскании 2 млрд рублей на 15 мая. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников. По его словам, к участию в деле просили привлечь Юрия Дудя*.

Тиньков в интервью обвинил Галицкого в замалчивании проблем страны:

«От Тинькова поступили многочисленные ходатайства, направленные на затягивание рассмотрения дела. Например, они просили суд привлечь к участию в деле Юрия Дудя*. Суд отказал защитникам Олега Тинькова в этом ходатайстве», — рассказал Алексей Мельников.

Ранее Юга.ру писали, что Олег Дерипаска подал в суд иск о защите чести и достоинства на Олега Тинькова еще в 2022 году. Причиной стали высказывания Тинькова в Facebook***. Истец просил суд признать информацию недостоверной и удалить ее, а также взыскать моральную и репутационную компенсацию.

Как сообщали Юга.ру, Тиньков не смог обжаловать арест 50 млн рублей в Краснодарском краевом суде.

*  — Минюст РФ признал журналиста Юрия Дудя иностранным агентом

**  — Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

***  — Facebook запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской

Деньги Олег Дерипаска Правосудие Суд Усть-Лабинский район Юрий Дудь (признан иноагентом)

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В Краснодарском крае суд отказался привлечь Юрия Дудя* к делу Дерипаски против Тинькова
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