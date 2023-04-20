В Краснодарском крае суд отказался привлечь Юрия Дудя* к делу Дерипаски против Тинькова

Усть-Лабинский районный суд отложил на 15 мая рассмотрение иска Олега Дерипаски к Олегу Тинькову о взыскании 2 млрд рублей

Суд Усть-Лабинска отложил рассмотрение иска к Олегу Тинькову и компании Meta** о взыскании 2 млрд рублей на 15 мая. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников. По его словам, к участию в деле просили привлечь Юрия Дудя*.

«От Тинькова поступили многочисленные ходатайства, направленные на затягивание рассмотрения дела. Например, они просили суд привлечь к участию в деле Юрия Дудя*. Суд отказал защитникам Олега Тинькова в этом ходатайстве», — рассказал Алексей Мельников.

Ранее Юга.ру писали, что Олег Дерипаска подал в суд иск о защите чести и достоинства на Олега Тинькова еще в 2022 году. Причиной стали высказывания Тинькова в Facebook***. Истец просил суд признать информацию недостоверной и удалить ее, а также взыскать моральную и репутационную компенсацию.

Как сообщали Юга.ру, Тиньков не смог обжаловать арест 50 млн рублей в Краснодарском краевом суде.