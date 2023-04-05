Гражданский активист и автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский покинул Россию

В телеграм-канале «Титушки в Краснодаре» Вотановский регулярно публиковал фотографии и имена сотрудников полиции, преследовавших активистов и разгонявших митинги. Но больше всего внимания общественности он привлёк, когда стал выкладывать снимки могил людей, якобы погибших на войне в Украине. Также он публиковал кадры и списки похороненных на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. В связи с его деятельностью активисту поступали угрозы .

Ранее Россию покинули экоактивист Андрей Панюшкин, дом которого подожгли, и депутат Игорь Азаров, который высказался против спецоперации в Украине.

Не в РФ проживает и ещё один активист, блогер из Краснодарского края, автор YouTube-канала «Личное мнение» Вадим Харченко*.

* — Вадим Харченко признан иноагентом