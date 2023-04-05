Гражданский активист и автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский покинул Россию

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Протокол. Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Протокол. Краснодар»

Гражданский активист, бывший волонтёр «Штаба Навального» и автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский уехал из России

«Покинул Россию. Начинаю жить заново», — прокомментировал Вотановский свой отъезд изданию «Протокол».

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В телеграм-канале «Титушки в Краснодаре» Вотановский регулярно публиковал фотографии и имена сотрудников полиции, преследовавших активистов и разгонявших митинги. Но больше всего внимания общественности он привлёк, когда стал выкладывать снимки могил людей, якобы погибших на войне в Украине. Также он публиковал кадры и списки похороненных на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. В связи с его деятельностью активисту поступали угрозы .

Ранее Россию покинули экоактивист Андрей Панюшкин, дом которого подожгли, и депутат Игорь Азаров, который высказался против спецоперации в Украине.

Не в РФ проживает и ещё один активист, блогер из Краснодарского края, автор YouTube-канала «Личное мнение» Вадим Харченко*.

* — Вадим Харченко признан иноагентом

Волонтеры кладбище Краснодар

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Гражданский активист и автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский покинул Россию
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