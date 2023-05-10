Стало известно, что будет с кинотеатром «Болгария» и Краснодарским цирком

По словам главы региона, многих жителей кубанской столицы беспокоит судьба кинотеатра «Болгария». Для них важно, чтобы здание после реконструкции осталось городским кинотеатром.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что для его реконструкции уже разработали проектную документацию. В ней значатся кинозал на 400 мест, большая сцена и залы-трансформеры.

Участники совещания также обсудили обновление аварийного Краснодарского цирка, который с 16 января закрыт на реконструкцию.

«Это значимый объект, который находится на виду у жителей и гостей Краснодара. Сейчас он в таком состоянии, что его стыдно показывать и будет стыдно вдвойне оставлять объект таким для наших внуков. Здание должно стать украшением краевой столицы», — сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Сергей Власов сообщил, что фактически на месте существующего цирка построят новый. В здании будет 2 тыс. зрительских мест и просторное фойе. Рядом появятся летняя площадка, кафе и двухуровневый подземный паркинг. Также обещают сделать просторные гримёрки для артистов и более комфортные зоны размещения для животных.

По словам Власова, уже согласовано архитектурное решение, до конца года разработают проектно-сметную документацию.

Напомним, здание кинотеатра «Болгария» в 2000 году арендовала киносеть «Монитор». В конце 2017 года в мэрии заговорили о его переоборудовании под местный клуб КВН. Но потом от этой идеи отказались. В декабре 2020 года срок аренды истёк и администрация решила не продлевать договор. Теперь в муниципальном здании планируют разместить многофункциональный молодёжный центр.

Напомним, Краснодарский цирк построили в 1970 году. С тех пор капитального ремонта там не проводили, здание находится в аварийном состоянии. О реконструкции заговорили в 2013 году, но сначала нужно было изъять его у Российской государственной цирковой компании. В 2014 году здание передали в собственность администрации Краснодарского края, и чиновники начали разрабатывать проект реконструкции.