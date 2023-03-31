У краснодарца украли 15 млн рублей из багажника машины

Полиция Краснодара задержала подозреваемых в краже сумки с деньгами из припаркованного автомобиля

У жителя Краснодара из багажника автомобиля украли сумку с 15 млн руб. В момент кражи машина находилась на парковке ТЦ, рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Следов взлома замка полицейские не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых. Ими оказались 47-летний житель Волгограда и 39-летний приезжий из Воронежа.

Мужчин задержали по месту их проживания и доставили в Краснодар. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 18-летний грабитель украл из квартиры деньги, но оставил там куртку и паспорт. О забытых вещах он вспомнил после того, как ушел с места преступления.