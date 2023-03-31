У краснодарца украли 15 млн рублей из багажника машины

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полиция Краснодара задержала подозреваемых в краже сумки с деньгами из припаркованного автомобиля

У жителя Краснодара из багажника автомобиля украли сумку с 15 млн руб. В момент кражи машина находилась на парковке ТЦ, рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Следов взлома замка полицейские не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых. Ими оказались 47-летний житель Волгограда и 39-летний приезжий из Воронежа. 

Мужчин задержали по месту их проживания и доставили в Краснодар. Сейчас они находятся под стражей. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 18-летний грабитель украл из квартиры деньги, но оставил там куртку и паспорт. О забытых вещах он вспомнил после того, как ушел с места преступления.

Кражи Краснодар Полиция

Новости

В Новороссийске откроют точки с мороженым в едином стиле. На их аренде город планирует заработать почти полмиллиона рублей
Жители Полтавской установили круглосуточный контроль за дорогой, через которую мусоровозы едут на свалку
«Свободных самолетов нет». Эксперты рассказали, стоит ли ждать летние рейсы из Краснодарского края в Каппадокию
Краснодарский край вошёл в тройку регионов с самым большим количеством «переселенцев» — Ромир
У краснодарца украли 15 млн рублей из багажника машины
В Краснодаре 1 апреля пройдут субботники. Рассказываем, куда идти

Лента новостей

Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар». Фото и впечатления
Сегодня, 14:07
Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар». Фото и впечатления
Контрактнику из Крыма дали девять лет колонии
Сегодня, 10:03
Контрактнику из Крыма дали девять лет колонии
Он отказался участвовать в СВО
«Свободных самолетов нет»
Сегодня, 14:49
«Свободных самолетов нет»
Эксперты рассказали, стоит ли ждать летние рейсы из Краснодарского края в Каппадокию

Реклама на сайте