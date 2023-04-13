Жительница Краснодара отдала мошенникам 4,5 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За эти деньги ей обещали возместить ущерб за некачественную косметику

Как рассказали в УМВД по Краснодару, женщине поступил звонок от якобы сотрудника онлайн-магазина. Собеседник сказал, что косметическая компания, в которой женщина ранее приобретала продукцию, поставила партию некачественного товара. Компания решила возместить ущерб, но, чтобы изъять деньги со счетов, нужно внести определенную сумму.

Женщина поверила и согласилась передать деньги. За наличными прислали курьера. Она отдала ему 4,5 млн рублей. После этого жительница Краснодара узнала, что курьер и звонивший оказались мошенниками.

Полицейские задержали курьера. Им оказался 21-летний житель Ульяновска. Он получал деньги, переводил их в криптовалюту и зачислял на счет сообщникам. Теперь молодой человек находится под стражей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что у краснодарца украли 15 млн рублей из багажника автомобиля. Подозреваемых задержали, сейчас они находятся под стражей.

Деньги Краснодар Мошенничество

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