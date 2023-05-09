На кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе открыли мемориал

В пресс-службе Пригожина рассказали об открытии памятника на территории кладбища в Горячем Ключе, где хоронят погибших в ходе СВО бойцов ЧВК «Вагнер»

Видео, на котором Евгений Пригожин возлагает цветы к памятнику, появилось в телеграм-канале вечером 8 мая. На кадрах видно, что открытие прошло без торжественных мероприятий, помимо Пригожина присутствовали двое мужчин.

Ранее о планах создать подобный мемориал на территории кладбища ЧВК сообщала пресс-служба Пригожина. Подробно мы писали об этом здесь.

Также недавно Пригожин подтвердил Юга.ру, что для захоронения погибших в ходе СВО выделили четвертый участок в Горячем Ключе. Ранее из-за расширения кладбища ЧВК «Вагнер» произошел конфликт. Позже в пресс-службе компании заявили, что он исчерпан и никаких препятствий для захоронения бойцов в Горячем Ключе нет.