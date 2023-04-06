На кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе сделают мемориал

«Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы», — сказал Пригожин.

Евгений Пригожин рассказал, что кладбище ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом планируют благоустроить. По его словам, там сделают мемориал.

Напомним, кладбище находится в станице Бакинской. Участок выделили при поддержке администрации Краснодарского края. В начале января 2023 года РИА «Новости» опубликовало видео оттуда.

В начале марта глава Горячего Ключа Сергей Белопольский высказался против захоронения бойцов недалеко от города. В ответ на это бывший мэр Краснодара Евгений Первышов предложил Белопольскому отправиться добровольцем в зону СВО.

После этого Евгений Пригожин написал письма спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. На следующий день представителя ЧВК пригласили на переговоры в краевую администрацию. Там ему сказали, что никаких препятствий для захоронения бойцов больше не будет.