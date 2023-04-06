На кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе сделают мемориал

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/concordgroup_official
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/concordgroup_official

Основатель ЧВК «Вагнер» приехал на кладбище в станицу Бакинскую

Евгений Пригожин рассказал, что кладбище ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом планируют благоустроить. По его словам, там сделают мемориал.

«Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы», — сказал Пригожин.

Напомним, кладбище находится в станице Бакинской. Участок выделили при поддержке администрации Краснодарского края. В начале января 2023 года РИА «Новости» опубликовало видео оттуда. 

В начале марта глава Горячего Ключа Сергей Белопольский высказался против захоронения бойцов недалеко от города. В ответ на это бывший мэр Краснодара Евгений Первышов предложил Белопольскому отправиться добровольцем в зону СВО.

После этого Евгений Пригожин написал письма спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. На следующий день представителя ЧВК пригласили на переговоры в краевую администрацию. Там ему сказали, что никаких препятствий для захоронения бойцов больше не будет.

Горячий Ключ кладбище СВО

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На кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе сделают мемориал
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