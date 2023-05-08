Росприроднадзор взыщет 4,5 млн рублей с администрации Туапсе за свалку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот yandex.ru/maps
    © Скриншот yandex.ru/maps

Росприроднадзор подал в суд на администрацию Туапсе за свалку площадью 6 тыс. кв. метров

8 мая телеграм-канал «Kub Mash» сообщил, что Росприроднадзор обнаружил бесхозную свалку, которая полностью завалена отходами и занимает более шести тысяч квадратных метров.

В посте указано, что свалка находится «по улице Чехова», однако по спутниковым снимкам стихийную свалку видно рядом по улице Щорса.

«И убирать её, по всей видимости, никто не собирается. Росприроднадзор провёл проверку и подсчитал причинённый почве ущерб. Обратился в администрацию Туапсе — за бездействие предложили заплатить. Но щедрый совет проигнорировали. Теперь, кто прав, кто виноват, будет решать арбитражный суд», — подытожили авторы поста.

Читайте также:

Официальные источники Росприроднадзора пока не комментировали судебный процесс. Так, например, глава ведомства Светлана Радионова 8 мая рассказала, как руководитель Южного управления Росприроднадзора Роман Молдованов в акции «Концерт у подъезда» в Краснодаре поздравил ветеранов с 9 мая. Радионова добавила, что ее коллеги пообщались и с ветеранами Адыгеи.

Ранее Юга.ру писали, что Росприроднадзор подал 11 исков к компании Сергея Галицкого за загрязнение окружающей среды. Еще почти 650 млн рублей ведомство хочет взыскать с владельца сухогруза RIO.

Мусор Росприроднадзор Суд Туапсинский район Экология

Новости

Росприроднадзор взыщет 4,5 млн рублей с администрации Туапсе за свалку
В Краснодаре затопило Ростовское шоссе, Российскую улицу и коттеджный поселок
В Новороссийске перекрасили желто-синие лавочки из-за возмущений патриотов
Школьников Краснодара обязали участвовать в «Бессмертном полке» 9 мая. Ранее акцию отменили по всей РФ
СМИ сообщили о беспилотнике над военным госпиталем в Ростове. Власти не подтвердили атаку
Винодельня Галицкого сократила годовой убыток до 9,8 млн рублей

Лента новостей

«Безлико, но дешевле, чем Zara»
5 мая, 12:00
«Безлико, но дешевле, чем Zara»
Обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
5 мая, 10:55
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
Упростить повседневные задачи
5 мая, 13:58
Упростить повседневные задачи
Интервью с управляющим ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее Сергеем Кадакиным

Реклама на сайте