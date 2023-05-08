Росприроднадзор взыщет 4,5 млн рублей с администрации Туапсе за свалку

Росприроднадзор подал в суд на администрацию Туапсе за свалку площадью 6 тыс. кв. метров

8 мая телеграм-канал «Kub Mash» сообщил, что Росприроднадзор обнаружил бесхозную свалку, которая полностью завалена отходами и занимает более шести тысяч квадратных метров.

В посте указано, что свалка находится «по улице Чехова», однако по спутниковым снимкам стихийную свалку видно рядом по улице Щорса.

«И убирать её, по всей видимости, никто не собирается. Росприроднадзор провёл проверку и подсчитал причинённый почве ущерб. Обратился в администрацию Туапсе — за бездействие предложили заплатить. Но щедрый совет проигнорировали. Теперь, кто прав, кто виноват, будет решать арбитражный суд», — подытожили авторы поста.