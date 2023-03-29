Новороссийский морпорт заплатит 20 млн рублей за экологический вред Черному морю

Краснодарский край

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  • © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

Иск о взыскании подал Росприроднадзор

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск о взыскании 20 млн рублей с Новороссийского морпорта за загрязнение Черного моря. Решение есть в электронной картотеке дел. 

Взыскать деньги решило Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Экологический ущерб морю показали итоги проверки, которую провели в мае 2021 года. 

Согласно материалам суда, визуально площадь загрязнения составляла больше 1 тыс. кв. метров. Мусор обнаружили в районе причалов порта. 

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«Административным органом сделан вывод о том, что ПАО «НМТП» при осуществлении хозяйственной деятельности должным образом не организованы мероприятия по охране окружающей среды, не обеспечены меры по предотвращению загрязнения акватории (территории) морского порта отходами производства и потребления, а также не обеспечено техническими средствами и специализированными судами в достаточном количестве для очистки (уборки) акватории Черного моря от мусора, в результате чего произошло скопление мусора (отходов) на поверхности акватории Черного моря», — сказано в решении суда.

В марте 2022 года ведомство назначило порту административный штраф в размере 220 тыс. рублей по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение). Ущерб, причиненный морю, позже оценили в 20 млн рублей.

Как писали Юга.ру, Росприроднадзор хочет взыскать с владельца сухогруза RIO больше 647 млн рублей. 

Новороссийск Черное море

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