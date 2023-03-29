Новороссийский морпорт заплатит 20 млн рублей за экологический вред Черному морю

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск о взыскании 20 млн рублей с Новороссийского морпорта за загрязнение Черного моря. Решение есть в электронной картотеке дел.

«Административным органом сделан вывод о том, что ПАО «НМТП» при осуществлении хозяйственной деятельности должным образом не организованы мероприятия по охране окружающей среды, не обеспечены меры по предотвращению загрязнения акватории (территории) морского порта отходами производства и потребления, а также не обеспечено техническими средствами и специализированными судами в достаточном количестве для очистки (уборки) акватории Черного моря от мусора, в результате чего произошло скопление мусора (отходов) на поверхности акватории Черного моря», — сказано в решении суда.

В марте 2022 года ведомство назначило порту административный штраф в размере 220 тыс. рублей по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение). Ущерб, причиненный морю, позже оценили в 20 млн рублей.

Как писали Юга.ру, Росприроднадзор хочет взыскать с владельца сухогруза RIO больше 647 млн рублей.