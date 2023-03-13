Росприроднадзор хочет взыскать с владельца сухогруза RIO больше 647 млн рублей

«Поскольку указанное судно является отходом, сотрудники Управления Росприроднадзора произвели расчет размера вреда, причиненного Черному морю сбросом и захоронением отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), других крупногабаритных отходов производства и потребления (предметов), который составил более 647 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора направило собственнику сухогруза RIO требование о добровольном возмещении вреда, причиненного Черному морю. Сумму ущерба эксперты оценили в 647,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писали Юга.ру, сухогруз «Рио» выбросило на берег в декабре 2018 года во время шторма. Он находится между Геленджиком и Кабардинкой в районе мыса Дооб.

В феврале 2022 года стало известно, что корабль попал под конвенцию об «Удалении затонувших судов». Сухогруз планировали утилизировать до 2025 года. Осенью 2022 года его начали распиливать.