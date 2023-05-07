В Новороссийске застрелили мужчину, проникшего на территорию воинской части — Baza

Краснодарский край

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  • © Фото nikitabuida, freepik.com
    © Фото nikitabuida, freepik.com

Двое мужчин проникли на территорию воинской части в Новороссийске

Они пробрались туда через дырку в заборе. Их заметил находящийся на посту часовой. После окриков и предупреждающих выстрелов в воздух мужчины не остановились, один направился в сторону часового. Последний решил стрелять на поражение, передаёт телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники. Один мужчина был убит, второй — задержан.

По данным ресурса, смертельное ранение в грудь получил 25-летний уроженец Чечни Адоли А. Второй мужчина — Муса Б. С какой целью они зашли на территорию воинской части, пока неизвестно. По предварительной информации, оружия у них не было. Официальных комментариев о происшествии ещё не было.

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