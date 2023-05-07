В Новороссийске застрелили мужчину, проникшего на территорию воинской части — Baza

Они пробрались туда через дырку в заборе. Их заметил находящийся на посту часовой. После окриков и предупреждающих выстрелов в воздух мужчины не остановились, один направился в сторону часового. Последний решил стрелять на поражение, передаёт телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники. Один мужчина был убит, второй — задержан.

По данным ресурса, смертельное ранение в грудь получил 25-летний уроженец Чечни Адоли А. Второй мужчина — Муса Б. С какой целью они зашли на территорию воинской части, пока неизвестно. По предварительной информации, оружия у них не было. Официальных комментариев о происшествии ещё не было.

Как писали Юга.ру, днём 6 мая в Ейске мужчина подорвал себя в «Ниве». Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте взрывного устройства