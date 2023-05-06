В Ейске мужчина подорвал себя в «Ниве»

В районе ЧП перекрыли движение, на месте работает полиция

Утром 6 мая на улице Мичурина в Ейске сотрудники ГИБДД остановили для проверки «Ниву». Водитель попросил отпустить его и сказал, что в машине находится взрывное устройство, пишет телеграм-канал «Kub Mash». После этого район оцепили, на место приехали полицейские и сотрудники ФСБ. По словам местных жителей в соцсетях, мужчина угрожал взорвать себя.

Около 15:00 на место приехал ОМОН. Когда силовики остановили автомобиль около «Нивы» и стали выходить, мужчина подорвал себя. Момент взрыва успели снять очевидцы. Случившееся подтвердил глава Ейского района Роман Бублик. Он сообщил, что безопасности жителей ничего не угрожает. Район оцеплен, на месте работают полицейские, сотрудники краевого УФСБ, психологи и врачи. «Мужчина в неадекватном состоянии заблокировал себя в автомобиле и ,по предварительной информации,произвел самоподрыв. Никто кроме него не пострадал», — написал Бублик.