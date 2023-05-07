В Ейске возбудили уголовное дело из-за подрыва «Нивы»

Ейским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте взрывного устройства

Напомним, утром 6 мая на улице Мичурина сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Нива». 34-летний водитель попросил отпустить его и сказал, что в машине находится взрывное устройство. После этого район оцепили, на место приехали полицейские и сотрудники ФСБ.

Около 15:00 на место приехал ОМОН. Когда силовики остановили автомобиль около «Нивы» и стали выходить, мужчина подорвал себя. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства преступлений, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. В ходе расследования проведут комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте взрывного устройства (ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Как писали Юга.ру, осенью в Крымске мужчина открыл стрельбу в медицинском центре. Он убил три человека, а затем застрелился сам.