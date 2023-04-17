Шесть стран и четыре моря. Маршрут круизного теплохода «Пётр Великий» пройдёт через Сочи и Новороссийск — АТОР
Стали известны маршруты круизов на теплоходе «Пётр Великий»
Самый продолжительный тур займёт 20 дней и 19 ночей и свяжет шесть стран и четыре моря. Маршрут будет лежать через Стамбул, Батуми, Сочи, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Баку, Туркменбаши, Актау и Астрахань.
Теплоход «Пётр Великий» имеет класс «река-море», он может эксплуатироваться как на внутренних водных путях России, так и на морских участках. Судно, в котором 155 кают, практически готово и проходит чистовую отделку. Лайнер включает театрально-музыкальный салон со сценой, нескольких ресторанов и баров, бассейн и джакузи.
Выйти в Каспийское море теплоход может уже в конце августа. Стоимость круизов станет известна в ближайшее время.
Как писали Юга.ру, в начале апреля стало известно, что из Сочи в турецкий Трабзон начнёт ходить паром. Однако позже генеральный директор АО «Морской порт Сочи» Юрий Владимиров прокомментировал, что ведутся переговоры и точная дата запуска морского сообщения неизвестна.