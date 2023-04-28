На проведение конкурса по разработке проекта «Новой Анапы» потратят почти 100 млн рублей

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Договор заключили с единственным участником торгов

На проведение конкурса по разработке архитектурных и градостроительных решений «Новой Анапы» направят 99,9 млн рублей. Заниматься организацией конкурса будет Агентство стратегического развития «Центр». Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, агентство должно разработать фирменный стиль конкурса, сайт, документацию и комплексно проанализировать территорию. Работы должны завершить до 10 декабря 2023 года. 

Участвовать в конкурсе смогут российские и международные компании. В декабре сформируют результаты работы над градостроительной концепцией. Они лягут в основу мастер-плана будущего курорта, сообщили в пресс-службе «Туризм.РФ».

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Отметим, что «Центр» стал единственным участником торгов. В протоколе сказано, что из-за этого конкурс признали несостоявшимся и решили подписать договор с единственным участником. 

Как писали Юга.ру, площадь курорта «Новая Анапа» составит 1,6 тыс. га. Построить его хотят между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. В проект хотят инвестировать 350 млрд рублей. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что «Новая Анапа» сможет привлечь около 5 млн туристов в год и станет рекреационным центром международного уровня.

Кроме того, проект предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню.

Анапа Курорт «Новая Анапа» Курорты и туризм Строительство

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