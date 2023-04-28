На проведение конкурса по разработке проекта «Новой Анапы» потратят почти 100 млн рублей

На проведение конкурса по разработке архитектурных и градостроительных решений «Новой Анапы» направят 99,9 млн рублей. Заниматься организацией конкурса будет Агентство стратегического развития «Центр». Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, агентство должно разработать фирменный стиль конкурса, сайт, документацию и комплексно проанализировать территорию. Работы должны завершить до 10 декабря 2023 года.

Участвовать в конкурсе смогут российские и международные компании. В декабре сформируют результаты работы над градостроительной концепцией. Они лягут в основу мастер-плана будущего курорта, сообщили в пресс-службе «Туризм.РФ».