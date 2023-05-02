Житель Краснодарского края путешествовал в ванне

В Крыловском районе 1 мая сотрудники ДПС остановили ванну на колесах

В станице Кугоейской 1 мая инспекторы ДПС остановили самодельное транспортное средство. По данным «23 МВД», водитель был пьян.

Мужчина приварил детали скутера «Сузуки» к ванной и отправился на тест-драйв по станице. У водителя не было прав на управление транспортным средством.

Он отказался проходить освидетельствование в медучреждении. Гоночную ванну конфисковали и отправили на спецстоянку.

На мужчину был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения проверки на состояние опьянения.