Житель Краснодарского края путешествовал в ванне

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Крыловском районе 1 мая сотрудники ДПС остановили ванну на колесах

В станице Кугоейской 1 мая инспекторы ДПС остановили самодельное транспортное средство. По данным «23 МВД», водитель был пьян.

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Мужчина приварил детали скутера «Сузуки» к ванной и отправился на тест-драйв по станице. У водителя не было прав на управление транспортным средством.

Он отказался проходить освидетельствование в медучреждении. Гоночную ванну конфисковали и отправили на спецстоянку. 

На мужчину был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения проверки на состояние опьянения.

Как сообщали ранее Юга.ру, новых выделенных полос для общественного транспорта в Краснодаре пока не будет.

Алкоголь Дороги Крыловский район Транспорт

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