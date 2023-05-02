Из-за шторма перенесён запуск скоростного катамарана между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

Краснодарский край

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  • Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи со 2 мая должен был начать курсировать скоростной катамаран «Грифон», но рейсы отменили из-за непогоды

Объявление о переносе запуска опубликовано на сайте компании «ВодоходЪ Экспресс», которая занимается перевозками. Билеты можно купить, начиная с 3 мая. Продажи открываются на неделю вперед. Посадка на борт только с паспортом для взрослого и свидетельством о рождении для ребёнка или загранпаспортом.

Гендиректор сочинского морпорта Юрий Владимиров сказал, что в 2022 году это морское направление пользовалось большим спросом среди отдыхающих. По его словам, билетов на рейсы не было за неделю вперед.

Время пути из Сочи до Новороссийска составит 5 часов 30 минут, стоимость 6 тыс. 650 рублей. Из Сочи в Геленджик по морю можно добраться за 4 часа 15 минут, стоимость 5 тыс. 700 рублей. Самое короткое путешествие на скоростном катамаране из Новороссийска в Геленджик займёт 1 час, стоимость 600 рублей. Скидка на обратный билет 10%.

В дальнейшем по маршруту еще планируют запустить пассажирский теплоход «Севастополь».

Как писали Юга.ру, морской порт Сочи ведёт переговоры о запуске перевозок в Трабзон. Паром начнёт курсировать после майских праздников.

Геленджик Новороссийск Погода Сочи Транспорт Черное море Штормовые предупреждения

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Из-за шторма перенесён запуск скоростного катамарана между Новороссийском, Геленджиком и Сочи
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