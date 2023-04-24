Первый рейс парома Сочи — Трабзон хотят запустить 10-11 мая

Паром из Сочи в Турцию начнет курсировать после майских праздников

Первые рейсы парома Сочи — Трабзон планируют запустить 10-11 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкую турфирму-оператора «Шолт тур». Пока на линии будет работать один паром.

Сообщается, что из Сочи рейсы запланированы по вторникам и пятницам, в обратном направлении — по понедельникам и четвергам. Время в пути составит восемь часов. Кроме людей паром будет перевозить автобусы.

«До 1 мая времени не так много — нужно оформить некоторые документы, также наши партнеры в Сочи попросили из-за праздников в РФ начать рейсы после 10 мая, нам это подходит. Планируем начать рейсы примерно 10-11 мая», — сказали в турецкой турфирме.

Пока билетов в продаже нет. Их примерная цена неизвестна. В случае повышенного спроса на линию выйдет еще один паром.

Ранее Юга.ру писали, что о планах возобновить морское сообщение между Сочи и Трабзоном стало известно в январе. В начале апреля гендиректор морпорта Сочи Юрий Владимиров рассказал, что стороны ведут переговоры, но не достигли соглашения.

Кроме того, в мае планируют запустить скоростной катамаран по маршруту «Сочи — Новороссийск — Геленджик — Сочи». В 2022 году такой способ перевозок пользовался высоким спросом.