В Краснодаре проходит второй этап Кубка России по мотокроссу

Сегодня в Краснодаре стартовал второй этап Кубка России по мотокроссу. Соревнования проходят на треке по адресу ул. им. Фурманова, 1/А. Они продлятся до 1 мая, сообщает администрация края.

Первый этап проходил в Туапсинском районе. Лидером соревнований стал Алексей Орлов из Краснодара.

«Первый этап оказался успешным для краснодарского спортсмена. Работа его наставника дала свои плоды на трассе. Но теперь — новый этап, новый вызов и без поддержки родных трибун будет трудно повторить успех», — отметил директор департамента по физкультуре и спорту Борис Тихоненко.



Во втором этапе Кубка России состоятся заезды в различных категориях.



Кубок России по мотокроссу 2023 года:

Класс 125 куб. см. «Мужчины» (15 — 23 года);

Класс 125 куб. см. «Женщины»;

Класс 250 куб. см.;

Класс «Открытый» (с 35 лет).

Кубок Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) среди ветеранов:

Группа «А — 45 — 52 года»;

Группа «Б — 52 — 59 лет»;

Группа «В — с 59 лет».

Первенство Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края 2023 года:

85 куб. см. «Юноши».

Как писали ранее Юга.ру, больше тысячи юных лыжников и сноубордистов посоревновались в горах Сочи в этом зимнем сезоне.