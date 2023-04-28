В Краснодаре проходит второй этап Кубка России по мотокроссу

Краснодарский край

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  • Чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров в Краснодарском крае © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров в Краснодарском крае © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На старт выйдут более 100 спортсменов

Сегодня в Краснодаре стартовал второй этап Кубка России по мотокроссу. Соревнования проходят на треке по адресу ул. им. Фурманова, 1/А. Они продлятся до 1 мая, сообщает администрация  края.

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Первый этап проходил в Туапсинском районе. Лидером соревнований стал Алексей Орлов из Краснодара.

«Первый этап оказался успешным для краснодарского спортсмена. Работа его наставника дала свои плоды на трассе. Но теперь — новый этап, новый вызов и без поддержки родных трибун будет трудно повторить успех», — отметил директор департамента по физкультуре и спорту Борис Тихоненко.

Во втором этапе Кубка России состоятся заезды в различных категориях.

Кубок России по мотокроссу 2023 года:

  • Класс 125 куб. см. «Мужчины» (15 — 23 года);
  • Класс 125 куб. см. «Женщины»;
  • Класс 250 куб. см.;
  • Класс «Открытый» (с 35 лет).

Кубок Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) среди ветеранов:

  • Группа «А — 45 — 52 года»;
  • Группа «Б — 52 — 59 лет»;
  • Группа «В — с 59 лет».

Первенство Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края 2023 года:

  • 85 куб. см. «Юноши».

Как писали ранее Юга.ру, больше тысячи юных лыжников и сноубордистов посоревновались в горах Сочи в этом зимнем сезоне.

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