В Краснодаре проходит второй этап Кубка России по мотокроссу
На старт выйдут более 100 спортсменов
Сегодня в Краснодаре стартовал второй этап Кубка России по мотокроссу. Соревнования проходят на треке по адресу ул. им. Фурманова, 1/А. Они продлятся до 1 мая, сообщает администрация края.
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Первый этап проходил в Туапсинском районе. Лидером соревнований стал Алексей Орлов из Краснодара.
«Первый этап оказался успешным для краснодарского спортсмена. Работа его наставника дала свои плоды на трассе. Но теперь — новый этап, новый вызов и без поддержки родных трибун будет трудно повторить успех», — отметил директор департамента по физкультуре и спорту Борис Тихоненко.
Во втором этапе Кубка России состоятся заезды в различных категориях.
Кубок России по мотокроссу 2023 года:
- Класс 125 куб. см. «Мужчины» (15 — 23 года);
- Класс 125 куб. см. «Женщины»;
- Класс 250 куб. см.;
- Класс «Открытый» (с 35 лет).
Кубок Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) среди ветеранов:
- Группа «А — 45 — 52 года»;
- Группа «Б — 52 — 59 лет»;
- Группа «В — с 59 лет».
Первенство Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края 2023 года:
- 85 куб. см. «Юноши».
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