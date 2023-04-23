В Сочи появится ещё один спортивный комплекс

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Скриншот из телеграм-канала Алексея Копайгородского

Новый спортивный комплекс площадью более 1,5 тыс. кв. метров возведут в переулке Строительном Сочи

Сооружение включит в себя универсальный спортивный зал с игровой зоной, административно-бытовой комплекс и медицинский кабинет. В нём ежедневно смогут заниматься около 400 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №3 по направлениям единоборств, бокса и фехтования. Планируется также проводить соревнования по различным видам спорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Основные работы должны завершиться до конца 2023 года. 

  • © Скриншот из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Скриншот из телеграм-канала Алексея Копайгородского
  • © Скриншот из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Скриншот из телеграм-канала Алексея Копайгородского

Как писали Юга.ру, Следстенный комитет обнаружил признаки мошенничества при строительстве Дворца спорта в Новороссийске, который возводят уже 13 лет.

Алексей Копайгородский Сочи

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В Сочи появится ещё один спортивный комплекс
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