В Сочи появится ещё один спортивный комплекс

Сооружение включит в себя универсальный спортивный зал с игровой зоной, административно-бытовой комплекс и медицинский кабинет. В нём ежедневно смогут заниматься около 400 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №3 по направлениям единоборств, бокса и фехтования. Планируется также проводить соревнования по различным видам спорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Основные работы должны завершиться до конца 2023 года.