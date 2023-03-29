Больше тысячи юных лыжников и сноубордистов посоревновались в горах Сочи в этом зимнем сезоне

На курорте «Роза Хутор» в зимнем сезоне прошли 11 детских соревнований на кубок «Хуторенок». В стартах поучаствовали 1358 юных райдеров

Детские старты уже стали традиционными для горного курорта, поучаствовать в них может любой ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, который умеет кататься по «зеленым» (легким) трассам.

Соревнования «Хуторенок» проводят каждую субботу, в этом сезоне их было 11. На состязаниях юные сноубордисты и лыжники покоряют специальную трассу, совершая повороты и объезжая спортивные флаги на время. Все участники получают медали, дипломы и подарки от курорта и его партнеров.