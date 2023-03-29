Больше тысячи юных лыжников и сноубордистов посоревновались в горах Сочи в этом зимнем сезоне

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» в зимнем сезоне прошли 11 детских соревнований на кубок «Хуторенок». В стартах поучаствовали 1358 юных райдеров

Детские старты уже стали традиционными для горного курорта, поучаствовать в них может любой ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, который умеет кататься по «зеленым» (легким) трассам.

Соревнования «Хуторенок» проводят каждую субботу, в этом сезоне их было 11. На состязаниях юные сноубордисты и лыжники покоряют специальную трассу, совершая повороты и объезжая спортивные флаги на время. Все участники получают медали, дипломы и подарки от курорта и его партнеров. 

«Главная задача детских соревнований Кубка «Хуторенок» — привлечь ребятишек к занятиям спортом, привить им любовь к активному и здоровому образу жизни. Такие состязания проходят с 2016 года, участие в них приняли уже почти 6 тыс. юных поклонников горных лыж и сноуборда. Мы рады, что их число растет год от года. В прошлом сезоне свое мастерство в «Хуторенке» показали 1168 детей, в этом — уже 1358», — сообщили на курорте «Роза Хутор».

Горные лыжи с детьми:

Состязания «Хуторенок» оказались настолько популярными, что в прошлом году на курорте появилась их летняя версия. В предстоящем теплом сезоне старт детского кубка наметили на 3 июня. Каждую субботу до 26 августа юные любители активного образа жизни в возрасте от 3 до 14 лет будут состязаться в беге, катании на самокатах и беговелах. На специальной трассе им предстоит преодолеть препятствия, демонстрируя ловкость, быстроту, умение держать равновесие и баланс.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, с 27 марта по 2 апреля на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp. В его программе — 13 концертов и 7 спортивных мероприятий.

Горнолыжный спорт Дети Зимние виды спорта Лыжные гонки Роза Хутор Сноубординг Сочи Спорт Экстремальные виды спорта

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