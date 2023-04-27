Отель «Имеретинский» в Сочи передали университету Сириуса. Раньше им владела компания Олега Дерипаски
Администрация федеральной территории Сириус передала гостиничный комплекс «Имеретинский» местному научно-технологическому университету
Ранее в СМИ появилась информация, что в отеле будут проживать студенты и преподаватели вуза.
«В апреле 2023 года администрация федеральной территории передала данный комплекс научно-технологическому университету «Сириус». Планируется, что в нём будут жить учёные и преподаватели, а также участники научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий университета. Это полностью отвечает стоящим перед «Сириусом» целям по привлечению ведущих учёных и молодых талантливых сотрудников для решения важных научно-технологических задач», — рассказали РБК в пресс-службе федеральной территории.
Напомним, в сентябре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации Сириуса и постановил расторгнуть договор аренды отеля. В феврале «Имеретинский», которым владела компания Олега Дерипаски «РогСибАл», приостановил работу. Пустые номера опечатали, уборка номеров не производилась, горничных уволили. Рабочих мест лишились 620 сотрудников. Тем, кто забронировал номера, приходили уведомления об отмене.