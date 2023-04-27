Отель «Имеретинский» в Сочи передали университету Сириуса. Раньше им владела компания Олега Дерипаски

Ранее в СМИ появилась информация, что в отеле будут проживать студенты и преподаватели вуза.

«В апреле 2023 года администрация федеральной территории передала данный комплекс научно-технологическому университету «Сириус». Планируется, что в нём будут жить учёные и преподаватели, а также участники научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий университета. Это полностью отвечает стоящим перед «Сириусом» целям по привлечению ведущих учёных и молодых талантливых сотрудников для решения важных научно-технологических задач», — рассказали РБК в пресс-службе федеральной территории.