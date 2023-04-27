На Крымскому мосту к майским праздникам запустят 84 пункта досмотра

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Также в мае планируют открыть движение по железнодорожной части моста

С 28 апреля на подъездах к Крымскому мосту заработают 84 досмотровые точки. Со стороны Краснодарского края предусмотрено 44 площадки, со стороны Крыма — 40, сообщил ТАСС.

На новых смотровых точках установили дополнительные модули со стационарными металлодетекторами и рентгенотелевизионные установки. Для более быстрого прохождения досмотра транспортный поток будет разделяться на три.

В одну полосу будут пускать автобусы с пассажирами, во вторую — автомобили с максимальной загруженностью, в третью — автомобили с минимальным количеством багажа, водители которых могут пройти досмотр в ручном режиме.

Также в мае планируют запустить движение на железнодорожной части моста, сообщил Интерфакс

Начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Никита Храпов рассказал, что сейчас на ж/д части идут работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Самые сложные этапы по восстановлению уже завершили. 

Как писали Юга.ру, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста подорвался грузовой автомобиль. После этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролёта автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Председатель следственного комитета России заявил, что это был теракт.

дорога на курорт Крымский мост

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На Крымскому мосту к майским праздникам запустят 84 пункта досмотра
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