Компания Сергея Галицкого потеряла 7,7 млрд рублей

Компания «Инвестстрой» бизнесмена Сергея Галицкого в 2022 году получила убыток в 7,7 млрд рублей

Годом ранее фирма, которая занимается инвестированием, получила чистую прибыль 5,6 млрд рублей, следует из данных СПАРК. Выручка от продаж компании составила 40,6 млрд рублей, чистые активы — 6,1 млрд рублей. Денежный поток за год вырос с 14,4 до 37 млрд рублей.

Ранее в суд с иском обратилось ООО «Статус», которое занимается торговлей декоративными растениями и ландшафтным строительством. Владелец фирмы хочет взыскать с компании «Инвестстрой» 420 тыс. евро задолженности по договору поставки.

В марте Росприроднадзор подал 11 исков в суд на компанию Сергея Галицкого за загрязнение окружающей среды. Ведомство хочет взыскать с компании порядка 3 млн рублей.

Напомним, компания Галицкого «Инвестстрой» занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. К реализации проекта приступят в 2024 году.

Как писали Юга.ру, выручка аэропорта Сочи выросла на 30% и составила 6,7 млрд рублей. В то же время в Краснодаре и Анапе подсчитывают убытки.