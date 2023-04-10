Подрядчик хочет взыскать с компании Галицкого 36 млн рублей за поставку растений

В суд с иском обратилось ООО «Статус». Фирма занимается торговлей декоративными растениями ландшафтным строительством. Её владелец хочет взыскать с ООО «Инвестстрой» 420 тыс. евро задолженности по договору поставки по курсу 2021 года.

Компания обратилась в суд в конце января 2023 года. Подробности дела суд не раскрывает, но известно, что договор компании заключили в октябре 2021 года. «Статус» также требует взыскать штрафные санкции за период с даты подачи искового заявления до дня принятия судом решения.

Компания Сергея Галицкого решила обратиться в суд с ответным иском. Предварительное судебное заседание должно было состояться 3 апреля, но его отложили. Следующее заседание назначили на 31 мая. Информация об этом есть на сайте суда.

Ранее Юга.ру писали, что Росприроднадзор подал 11 исков в отношении компании ООО «Инвестстрой» Сергея Галицкого. Ведомство хочет взыскать около 3 млн рублей за ущерб окружающей среде.