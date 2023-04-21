Выручка аэропорта Сочи выросла до 6,7 млрд рублей. В Краснодаре и Анапе подсчитали убытки

Компания «Аэродинамика», владеющая аэропортом Сочи, увеличила чистую прибыль в 2022 году на 30%, она составила 6,7 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время существования аэропорта, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Выручка аэропорта за прошлый год выросла на 28% до 12,6 млрд рублей, что тоже стало рекордом. Также на 31,4% выросла выручка от аэропортового и наземного обслуживания. От услуг взлета-посадки выручка выросла на 16,3%, почти до 1,5 млрд рублей и от обслуживания пассажиров — на 20%, до 2,3 млрд рублей.

По итогам 2022 года краснодарский аэропорт получил чистый убыток больше 213 млн рублей. Он стал первым у «Аэродинамики» за последние восемь лет. При этом в восемь раз выросли прочие доходы — до 1,1 млрд рублей. Из них 911 млн рублей — субсидии от Росавиации, полученные на частичную компенсацию расходов.

Чистый убыток аэропорта Анапы в прошлом году составил больше 184 млн рублей. Рекордную прибыль он принес в 2021 году — 971 млн рублей.

Как писали Юга.ру, аэропорты Краснодара и Анапы временно закрылись 24 февраля прошлого года по решению Росавиации. Эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации прогнозируют, что закрытие может продлиться до 2029 года.