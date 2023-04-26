Прокуратура отменила мобилизацию для 15 тыс. россиян

В соцсетях и на билбордах в Краснодарском крае рекламируют службу по контракту:

По словам первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина, «осуществляется надзорное сопровождение всех этапов частичной мобилизации».



«Отмечу некоторые статистические данные по результатам работы по этому направлению за прошлый год. Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона, внесено более 3 тыс. актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву граждан», — отметил Разинкин в Совете Федерации.

Он также напомнил, что в начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры. Многие нарушения удалось вовремя пресечь.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре, Анапе и Новороссийске открыли центры набора в ЧВК «Вагнер».