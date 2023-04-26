Прокуратура отменила мобилизацию для 15 тыс. россиян

Краснодарский край

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  • Солдат © Фото freepik, freepik.com
    Солдат © Фото freepik, freepik.com

25 апреля об этом заявил первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин

Прокуроры добились отмены необоснованной мобилизации 15 тыс. граждан. Об этом 25 апреля заявил первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, сообщает «ТАСС».

В соцсетях и на билбордах в Краснодарском крае рекламируют службу по контракту:

По словам первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина, «осуществляется надзорное сопровождение всех этапов частичной мобилизации».

«Отмечу некоторые статистические данные по результатам работы по этому направлению за прошлый год. Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона, внесено более 3 тыс. актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву граждан», — отметил Разинкин в Совете Федерации.

Он также напомнил, что в начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры. Многие нарушения удалось вовремя пресечь.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре, Анапе и Новороссийске открыли центры набора в ЧВК «Вагнер».

Правосудие Прокуратура СВО Совет Федерации

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Прокуратура отменила мобилизацию для 15 тыс. россиян
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