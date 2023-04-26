Игрок «Краснодара» получил сотрясение и перелом в матче со «Спартаком». Полиция проводит проверку

Московская полиция начала проверку по факту травмы футболиста «Краснодара» в матче со «Спартаком»

В матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» игрок «быков» столкнулся головой с защитником московской команды Георгием Джикией. Футболисты боролись за верховой мяч. После столкновения Боржес упал без сознания. Джикия оказал ему первую помощь до прибытия врачей.

Кади Боржес не смог продолжить матч и был заменен. Позже скорая помощь доставила его в ГКБ имени Боткина в Москве. У игрока «Краснодара»диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей черепа.

«Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Банк Арена». По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», — рассказали в полиции.

Представители «Спартака» заявили, что «информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями». В московский клуб никто из полиции не обращался.