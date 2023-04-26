Игрок «Краснодара» получил сотрясение и перелом в матче со «Спартаком». Полиция проводит проверку
Московская полиция начала проверку по факту травмы футболиста «Краснодара» в матче со «Спартаком»
Полиция Москвы проводит проверку. Поводом стала травма полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса. Об этом сообщает «Чемпионат»
В матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» игрок «быков» столкнулся головой с защитником московской команды Георгием Джикией. Футболисты боролись за верховой мяч. После столкновения Боржес упал без сознания. Джикия оказал ему первую помощь до прибытия врачей.
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Кади Боржес не смог продолжить матч и был заменен. Позже скорая помощь доставила его в ГКБ имени Боткина в Москве. У игрока «Краснодара»диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей черепа.
«Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Банк Арена». По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», — рассказали в полиции.
Представители «Спартака» заявили, что «информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями». В московский клуб никто из полиции не обращался.
«Краснодар» проиграл «Спартаку» со счетом 3-4. По ходу матча «быки» вели 2-0.
Кади Боржес стал игроком «Краснодара» в январе 2023 года. За команду он сыграл семь матчей в чемпионате и забил три мяча.
Ранее сотрясение мозга средней тяжести получил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. Столкновение с соперником произошло в матче против «Крыльев Советов». По сообщениям СМИ, футболист выбыл до конца текущего сезона.
Как рассказывали Юга.ру, в 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика.