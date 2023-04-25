Суд Анапы лишил родительских прав обвиняемую в убийстве сожителя Оксану Гончарову. Она больше 10 лет подвергалась домашнему насилию
Анапский городской суд 24 апреля лишил родительских прав бывшую журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову
С прошлой осени женщина находится в подмосковном СИЗО. Следствие обвиняет Гончарову в убийстве Алексея Самусева, её бывшего сожителя и отца двоих младших сыновей — десятилетнего Матвея и четырёхлетнего Арсения.
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Оксана больше 10 лет терпела насилие со стороны Самусева, он не оставил женщину в покое, даже когда она рассталась с ним. 28 сентября 2022 года бывший сожитель снова пришёл к ней, но не один, а с другом Максимом Валиулинным. Мужчины выпивали на кухне, в какой-то момент началась ссора, нетрезвый Алексей набросился на Гончарову. По словам журналистки, избиение наблюдал Максим, который проигнорировал её просьбы о помощи.
Защищаясь, Оксана ранила Самусева ножницами. Она утверждает, что сначала их схватил Алексей, а ей удалось их перехватить. Вскоре после этого мужчина умер. Журналистку обвинили в убийстве и отправили в СИЗО. Адвокаты настаивают на том, что это была самооборона.
После случившегося Матвей и Арсений стали жить с матерью Алексея. Позднее мальчиков забрал его брат Петр, он же и потребовал лишить Оксану родительских прав, а детей увёз к себе в Анапу.
Адвокат журналистки Юнис Дигмар сказал изданию, что собирается обжаловать решение суда. По его словам, на Матвея «определённым образом воздействуют».
«Он начал говорить против своей мамы, говорить, что он не хочет с ней общаться. При этом ответы на эти вопросы у него прям «выстреливались», то есть он отвечал на них достаточно быстро, а когда мы начинали расспрашивать, какая у него была жизнь с матерью в Электростали, ребенок начинал призадумываться», — цитирует Дигмара «Коса».
Он добавил, что Пётр Самусев не даёт детям общаться с матерью и старшим братом.