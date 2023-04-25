Суд Анапы лишил родительских прав обвиняемую в убийстве сожителя Оксану Гончарову. Она больше 10 лет подвергалась домашнему насилию

С прошлой осени женщина находится в подмосковном СИЗО. Следствие обвиняет Гончарову в убийстве Алексея Самусева, её бывшего сожителя и отца двоих младших сыновей — десятилетнего Матвея и четырёхлетнего Арсения.

Оксана больше 10 лет терпела насилие со стороны Самусева, он не оставил женщину в покое, даже когда она рассталась с ним. 28 сентября 2022 года бывший сожитель снова пришёл к ней, но не один, а с другом Максимом Валиулинным. Мужчины выпивали на кухне, в какой-то момент началась ссора, нетрезвый Алексей набросился на Гончарову. По словам журналистки, избиение наблюдал Максим, который проигнорировал её просьбы о помощи.

Защищаясь, Оксана ранила Самусева ножницами. Она утверждает, что сначала их схватил Алексей, а ей удалось их перехватить. Вскоре после этого мужчина умер. Журналистку обвинили в убийстве и отправили в СИЗО. Адвокаты настаивают на том, что это была самооборона.

После случившегося Матвей и Арсений стали жить с матерью Алексея. Позднее мальчиков забрал его брат Петр, он же и потребовал лишить Оксану родительских прав, а детей увёз к себе в Анапу.