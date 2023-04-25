В Краснодарском крае осудили участника рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Славянский городской суд признал подсудимого виновным в самоуправстве

В Славянске-на-Кубани осудили Александра Фалалеева. Он был одним из участников рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы». Его обвиняют в самоуправстве с угрозой применения насилия по статье 330 УК РФ.

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Ранее Юга.ру писали, что утром 4 октября 2019 года восемь человек с огнестрельным оружием попытались захватить консервный завод. Они открыли огонь по охранникам и сначала хотели взять сотрудников предприятия в заложники, но позже передумали и забаррикадировались в здании. Глава Славянского района Роман Синяговский пояснил, что завод делили между собой два учредителя.

По данным следствия, Александр Фалалеев в ходе захвата не пропускал работников на территорию и установил полный контроль над предприятием. Это привело к приостановлению деятельности завода и вооруженному конфликту с применением огнестрельного и газового оружия.

Фалеев вину не признал и отказался давать показания. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца в колонии — поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске мужчина получил 2,5 года колонии за опубликованное в соцсетях видео с призывами к терроризму.

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