В Краснодарском крае осудили участника рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы»

В Славянске-на-Кубани осудили Александра Фалалеева. Он был одним из участников рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы». Его обвиняют в самоуправстве с угрозой применения насилия по статье 330 УК РФ.

Ранее Юга.ру писали, что утром 4 октября 2019 года восемь человек с огнестрельным оружием попытались захватить консервный завод. Они открыли огонь по охранникам и сначала хотели взять сотрудников предприятия в заложники, но позже передумали и забаррикадировались в здании. Глава Славянского района Роман Синяговский пояснил, что завод делили между собой два учредителя.



По данным следствия, Александр Фалалеев в ходе захвата не пропускал работников на территорию и установил полный контроль над предприятием. Это привело к приостановлению деятельности завода и вооруженному конфликту с применением огнестрельного и газового оружия.

Фалеев вину не признал и отказался давать показания. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца в колонии — поселении. Приговор в законную силу не вступил.



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