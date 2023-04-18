В Новороссийске мужчина получил 2,5 года колонии за опубликованное в соцсетях видео с призывами к терроризму

Жителя Новороссийска осудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ из-за видео в сети. На записи, сделанной в общественном месте, он рассказал, что хотел бы расправиться с прогуливающимися горожанами

29-летний житель Новороссийска получил два с половиной года колонии общего режима, об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. Там пояснили, какие действия мужчины следствие и суд признали призывами к осуществлению террористической деятельности:

«Вечером 24 августа 2022 года обвиняемый, находясь в общественном месте — на городской набережной, с помощью мобильного телефона, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», записал несколько видеообращений, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности, которые разместил в чате канала мессенджера, доступного для публичного просмотра и копирования его участниками».

Подробно об этом Юга.ру рассказывали здесь. Сразу после задержания мужчина объяснял, что был пьян и сказал лишнего, призывы к убийству людей он назвал шуткой. В ГУ МВД по краю тогда сообщали, что мужчину задержали «за дискредитацию ВС РФ», но из-за наличия в его действиях признаков уголовно наказуемого деяния дело передали в следственное управление.

В качестве дополнительного наказания новороссийца лишили права заниматься администрированием сайтов с использованием Интернета на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Юга.ру рассказывали, что блогера из Новороссийска отправили в колонию за повторную дискредитацию армии.