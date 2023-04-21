В Краснодаре проведут пикет в защиту бездомных животных

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

Активисты считают, что в крае ведется неэффективная работа с уличными животными

В Краснодаре решили провести пикет в защиту бездомных животных. Его организует краевой «Альянс Защитников Животных». Отмечается, что мероприятие согласовано с городской администрацией.

Активисты хотят выразить несогласие с политикой по обращению с бездомными животными. Они считают, что сейчас принимаются неэффективные методы. 

Зоозащитники планируют поднять такие вопросы, как административное наказание за выбрасывание животных и отсутствие социальной рекламы об ответственном обращении с животными. 

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Также активистов волнует отказ от организации приютов для животных на основе государственно-частного партнерства и подрядчики, которые недобросовестно выполняют свою работу.

«Согласно опросу ВЦИОМ, (август 2022) 71% россиян испытывают сочувствие к бездомным животным — именно поэтому большинству жителей Краснодарского края тяжело наблюдать за тем, как неэффективно ведётся работа по обращению с животными без владельцев в регионе. В обществе накопилось множество претензий, адресованных краевой администрации, муниципалитетам, органам правопорядка и СМИ», — сказали организаторы пикета.

Мероприятие пройдет 22 апреля в Кленовом сквере в 1-м отделении учхоза Кубань, с 14:00 до 16:00. Подробнее о пикете можно узнать в группе Вконтакте. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в сочинском сафари-парке оказались брошенными краснокнижный филин, два орлана-белохвоста, медведь, верблюды, яки, лисицы, шакалы, шиншиллы, еноты, кролики, декоративные свинки и другие животные. Зверей спасали местные экологи и активисты. 

Животные Краснодар

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