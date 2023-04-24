В Краснодарском крае запретят подкармливать бездомных животных

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Matthew Henry с сайта Unsplash.com
    © Фото Matthew Henry с сайта Unsplash.com

За нарушение правил грозит административная ответственность

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, которое разъясняет правила обращения с бездомными животными. Документ разместили на сайте администрации Краснодарского края. Он вступит в силу 1 сентября.

Постановление вводит ряд ограничений. Среди них прикорм бездомных животных и любой контакт с ними. Еще с 1 сентября будет нельзя скрывать уличных животных от органов власти и оборудовать места для их содержания. 

Также власти хотят проводить профилактическую работу с населением по обращению с бездомными животными. Юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей хотят обязать вакцинировать и стерилизовать животных, живущих на территориях предприятий. 

За соблюдением новых правил будут следить «путем проведения контрольных (надзорных) мероприятий». Виновных хотят привлекать к административной ответственности

Как писали Юга.ру, 22 апреля активисты провели в Краснодаре пикет в защиту бездомных животных. Они считают, что в крае ведется неэффективная работа с уличными животными.

Вениамин Кондратьев Животные

Новости

В Краснодарском крае запретят подкармливать бездомных животных
Ученые прогнозируют восстановление популяции осетровых в Азовском море
Первый рейс парома Сочи — Трабзон хотят запустить 10-11 мая
В Новороссийске не будет первомайской демонстрации
Время входа в Японский сад парка «Краснодар» сократили до 15 минут
В Анапе, Новороссийске и Геленджике прозвучат сирены

Лента новостей

«В потустороннюю чушь не верю»
Сегодня, 14:01
«В потустороннюю чушь не верю»
Жители Краснодара рассказали, как им живётся рядом с кладбищами
Как в Краснодаре сэкономить на медицине и получить бонус в 6 тыс. рублей
Сегодня, 11:48
Как в Краснодаре сэкономить на медицине и получить бонус в 6 тыс. рублей
Тестируем новое приложение CL PRIME
Из Сочи в Новороссийск и Геленджик планируют запустить скоростной катамаран
22 апреля, 18:00
Из Сочи в Новороссийск и Геленджик планируют запустить скоростной катамаран

Реклама на сайте