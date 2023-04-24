В Краснодарском крае запретят подкармливать бездомных животных

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, которое разъясняет правила обращения с бездомными животными. Документ разместили на сайте администрации Краснодарского края. Он вступит в силу 1 сентября.

Постановление вводит ряд ограничений. Среди них прикорм бездомных животных и любой контакт с ними. Еще с 1 сентября будет нельзя скрывать уличных животных от органов власти и оборудовать места для их содержания.

Также власти хотят проводить профилактическую работу с населением по обращению с бездомными животными. Юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей хотят обязать вакцинировать и стерилизовать животных, живущих на территориях предприятий.

За соблюдением новых правил будут следить «путем проведения контрольных (надзорных) мероприятий». Виновных хотят привлекать к административной ответственности

Как писали Юга.ру, 22 апреля активисты провели в Краснодаре пикет в защиту бездомных животных. Они считают, что в крае ведется неэффективная работа с уличными животными.