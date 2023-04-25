Вечер сочинений для арфы и трубы. В «Сириусе» пройдет концерт «Музыкальной сборной России»
26 апреля в «Сириусе» выступят лауреаты международных музыкальных конкурсов
В «Сириусе» 26 апреля состоится концерт Санкт-Петербургского дома музыки — «Музыкальная сборная России». Выступление пройдет в парке науки и искусства. Произведения композиторов XVIII-XX веков исполнят лауреаты международных конкурсов.
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В первом отделении концерта исполнят:
- «Партиту №2» Иоганна Себастьяна Баха в переложении для арфы соло Марии-Луизы Райан-Фореро — арфистка Екатерина Дворецкая;
- «Сонатину» Марселя Турнье — арфистка Екатерина Дворецкая;
- «Баркаролу» из цикла «Времена года» Петра Чайковского— арфистка Ксения Эрдели;
- Балладу Карлоса Сальзедо — арфистка Ксения Эрдели.
Во втором отделении сыграют:
- Конкурсное соло Тео Шарлье — трубач Александр Рублев;
- «Каскады» Аллена Виззутти — трубач Александр Рублев;
- Арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» в переложении Александра Рублева — пианист Иван Кощеев;
- «Интраду» для трубы и фортепиано Артюра Онеггера — пианист Иван Кощеев;
- Вариации «Венецианского карнавала» для трубы и фортепиано Жана-Батиста Арбана — пианист Иван Кощеев.
Концерт начнется в 19:00 в зале «Атом». Билеты можно приобрести на сайте.
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