Вечер сочинений для арфы и трубы. В «Сириусе» пройдет концерт «Музыкальной сборной России»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Godsgirl_madi/43 сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Godsgirl_madi/43 сайта pixabay.com

26 апреля в «Сириусе» выступят лауреаты международных музыкальных конкурсов

В «Сириусе» 26 апреля состоится концерт Санкт-Петербургского дома музыки — «Музыкальная сборная России». Выступление пройдет в парке науки и искусства. Произведения композиторов XVIII-XX веков исполнят лауреаты международных конкурсов.

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В первом отделении концерта исполнят: 

  • «Партиту №2» Иоганна Себастьяна Баха в переложении для арфы соло Марии-Луизы Райан-Фореро — арфистка Екатерина Дворецкая;
  • «Сонатину» Марселя Турнье  — арфистка Екатерина Дворецкая;
  • «Баркаролу» из цикла «Времена года» Петра Чайковского— арфистка Ксения Эрдели;
  • Балладу Карлоса Сальзедо — арфистка Ксения Эрдели.

Во втором отделении сыграют:

  • Конкурсное соло Тео Шарлье — трубач Александр Рублев;
  • «Каскады» Аллена Виззутти — трубач Александр Рублев;
  • Арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» в переложении Александра Рублева — пианист Иван Кощеев;
  • «Интраду» для трубы и фортепиано Артюра Онеггера — пианист Иван Кощеев;
  • Вариации «Венецианского карнавала» для трубы и фортепиано Жана-Батиста Арбана — пианист Иван Кощеев.

Концерт начнется в 19:00 в зале «Атом». Билеты можно приобрести на сайте.

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Вечер сочинений для арфы и трубы. В «Сириусе» пройдет концерт «Музыкальной сборной России»
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