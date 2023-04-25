Вечер сочинений для арфы и трубы. В «Сириусе» пройдет концерт «Музыкальной сборной России»

В «Сириусе» 26 апреля состоится концерт Санкт-Петербургского дома музыки — «Музыкальная сборная России». Выступление пройдет в парке науки и искусства. Произведения композиторов XVIII-XX веков исполнят лауреаты международных конкурсов.

В первом отделении концерта исполнят:

«Партиту №2» Иоганна Себастьяна Баха в переложении для арфы соло Марии-Луизы Райан-Фореро — арфистка Екатерина Дворецкая;

«Сонатину» Марселя Турнье — арфистка Екатерина Дворецкая;

«Баркаролу» из цикла «Времена года» Петра Чайковского— арфистка Ксения Эрдели;

Балладу Карлоса Сальзедо — арфистка Ксения Эрдели.

Во втором отделении сыграют:

Конкурсное соло Тео Шарлье — трубач Александр Рублев;

«Каскады» Аллена Виззутти — трубач Александр Рублев;

Арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» в переложении Александра Рублева — пианист Иван Кощеев;

«Интраду» для трубы и фортепиано Артюра Онеггера — пианист Иван Кощеев;

Вариации «Венецианского карнавала» для трубы и фортепиано Жана-Батиста Арбана — пианист Иван Кощеев.

Концерт начнется в 19:00 в зале «Атом». Билеты можно приобрести на сайте.



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