В Краснодарском крае пройдет музыкальный фестиваль MAËWKA

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой
    © Фото Марии Карагёзовой

В Сукко 6 мая стартует фестиваль MAËWKA от проекта FUNK&ВЕАТS. Он продлится три дня

С 6 по 8 мая в поселке Сукко, недалеко от Анапы, пройдет музыкальный фестиваль MAËWKA от проекта FUNK&ВЕАТS. Праздник электронной музыки стартует на юге России в седьмой раз.

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Он состоится у кипарисового озера. Будет построено три танцпола в разных локациях, зона фуд-корда и пространства здоровья.

В тур входит:

  • трансфер;
  • проживание в гостинице (2 ночи);
  • завтрак;
  • посещение всех локаций и выступлений фестиваля;
  • экскурсии;
  • BBQ вечеринка;
  • йога и практики;
  • фото и видео отчет.

Добраться на автобусе до фестиваля можно из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Ставрополя, Минвод, Пятигорска, Волгограда, Воронежа и Сочи.

Войти на локации фестиваля можно за 3500 руб., весь тур стоит 8900 руб. по тарифу «Стандарт», за 11900 руб. предлагают приобрести билет категории «Комфорт».

Узнать дополнительную информацию и купить билет можно на сайте, а прочитать новости о фестивале — в канале команды.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на этой неделе выступят Денис Мацуев, Сосо Павлиашвили и группа «Лесоповал».

Анапа Афиша Музыка отдых Развлечения Фестивали

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