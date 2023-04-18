В Краснодарском крае пройдет музыкальный фестиваль MAËWKA
В Сукко 6 мая стартует фестиваль MAËWKA от проекта FUNK&ВЕАТS. Он продлится три дня
С 6 по 8 мая в поселке Сукко, недалеко от Анапы, пройдет музыкальный фестиваль MAËWKA от проекта FUNK&ВЕАТS. Праздник электронной музыки стартует на юге России в седьмой раз.
Он состоится у кипарисового озера. Будет построено три танцпола в разных локациях, зона фуд-корда и пространства здоровья.
В тур входит:
- трансфер;
- проживание в гостинице (2 ночи);
- завтрак;
- посещение всех локаций и выступлений фестиваля;
- экскурсии;
- BBQ вечеринка;
- йога и практики;
- фото и видео отчет.
Добраться на автобусе до фестиваля можно из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Ставрополя, Минвод, Пятигорска, Волгограда, Воронежа и Сочи.
Войти на локации фестиваля можно за 3500 руб., весь тур стоит 8900 руб. по тарифу «Стандарт», за 11900 руб. предлагают приобрести билет категории «Комфорт».
Узнать дополнительную информацию и купить билет можно на сайте, а прочитать новости о фестивале — в канале команды.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на этой неделе выступят Денис Мацуев, Сосо Павлиашвили и группа «Лесоповал».