В Краснодаре покажут оригинальную графику Марка Шагала

Краснодарский край

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  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском выставочном зале 27 апреля откроется экспозиция «Три эпохи Марка Шагала»

Представлено более 60 оригинальных графических работ прославленного авангардиста из коллекции Марка и Павла Башмаковых. В том числе известные серии — «Мертвые души», «И на земле…», «Библия» и «За зеркалом».

«Экспозиция даёт возможность познакомиться с биографией и творчеством этого выдающегося художника 20 века», — уверены в пресс-службе выставочного зала.

Основным направляющим элементом творчества Марка Шагала выступает его национальное еврейское самоощущение, неразрывно связанное для него с призванием. Его художественные приёмы основаны на визуализации поговорок на идише и воплощении образов фольклора.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» будет работать до 2 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 350 до 500 рублей.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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