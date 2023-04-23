В Краснодаре покажут оригинальную графику Марка Шагала

Представлено более 60 оригинальных графических работ прославленного авангардиста из коллекции Марка и Павла Башмаковых. В том числе известные серии — «Мертвые души», «И на земле…», «Библия» и «За зеркалом».

«Экспозиция даёт возможность познакомиться с биографией и творчеством этого выдающегося художника 20 века», — уверены в пресс-службе выставочного зала.

Основным направляющим элементом творчества Марка Шагала выступает его национальное еврейское самоощущение, неразрывно связанное для него с призванием. Его художественные приёмы основаны на визуализации поговорок на идише и воплощении образов фольклора.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» будет работать до 2 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 350 до 500 рублей.